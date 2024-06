Ai Stories | Sudare denaro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 1 giugno 2024) – Oggi sono 10 anni da quando non c’è più il… ci pensi? – 10 anni di sudore! – Puoi dirlo forte! Da quando il sudore è diventato l’unica moneta di scambio sono dimagrito cinque chili. – Si vede: stai benissimo. – Che vuoi farci: con sei bambini il sudore esce spontaneo. Ride. – Hai ragione! Ride. – Io aspetto il quinto. Ma vorrei arrivare a dieci. – Sono stato, sai, dove mi avevi detto… – In vacanza? – Sì. A piedi. Una sudata! C’abbiamo pagato tutta la settimana. – Che meraviglia. Poi sudando, in vacanza, il sudore… non so… ha un altro prezzo. – Bravo. Mostra l’ascella. – Con questo vado a comprarmi un gelato. – La cosa più bella, devo dirlo, è non avere più invidia per nessuno. – Per avere il sudore c’è una sola cosa da fare: