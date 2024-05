LIVE Arnaldi-Muller 5-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | rientrano in campo i due giocatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZHANG 11.01 Nonostante il meteo non favorevole gli spalti del6 sono pieni di spettatori. Vedremo se il tifo parigino sarà un fattore. 11.00ini due. 10.57 Nei primi gameè stato il più propositivo: l’azzurro ha messo a segno 12 vincenti e 16 errori non forzati. Bilancio leggermente migliore per, che ha commesso solamente 10 gratuiti al netto di 7 colpi vincenti. 10.54 Rendimento al servizio addirittura peggiore per. Il francese ha vinto il 45% dei punti con la prima, entrata il 69% delle volte, ed il 33% con la seconda. Il transalpino ha offerto 6 palle break annullandone la metà. 10.51 Nei primi sli di partitaha vinto il 59% dei punti con la prima, entrata il 50% delle volte, ed il 41% con la seconda.