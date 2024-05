Inter e Milan i big non sono più intoccabili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sulle sponde opposte del Naviglio e (quasi) mai così lontane: 19 punti di distanza e uno scudetto vinto, proprio in casa dei rivali, grazie al sesto successo di fila nel derby. Un ciclo sulla cresta dell’onda, un altro che si è appena chiuso.però, ora, si trovano di fronte a una magagna simile: la paura di perdere un leader. Lautaro Martinez e Theo Hernandez. Per entrambi il tema è il rinnovo. Spinoso. "Siamo vicini, vorrei definire tutto prima della Coppa America (21 giugno, ndr)", le parole recenti dell’argentino. Non così vicini, però. "Non c’è preoccupazione. Lautaro ha grande senso di appartenenza – ha detto ieri Marotta – e questo faciliterà la negoziazione col suo agente.situazioni, a mio giudizio, ordinarie: le affronteremo a tempo debito".