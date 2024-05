Finché morte non vi separi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Apprendo che in tv ricomincia un reality che si chiama “Quattro matrimoni”, trasmissione dedicata – argomenta il lancio – a uno dei giorni “più speciali da vivere ma più ardui da superare”. A quanto ho capito, i quattro matrimoni in questione sono purtroppo quelli simultanei di altrettante coppie, chiamate poi a giudicarsi l’una l’altra; ah quanto sarebbe più interessante se davanti alla telecamera fosse chiamata una stessa persona, indotta a prendere quattro coniugi e poi a decidere con quale restare; o, se vogliamo dare un taglio un po’ più biografico, seguita mentre sposa un coniuge diverso per ogni fase della vita, uno per ciascuno dei tre grandi amori che l’esistenza ci concede, secondo la vulgata, più uno di riserva perché non si sa mai.