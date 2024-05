PlayStation Plus | Giochi di Giugno 2024 per gli abbonati

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Questo, glipossono prepararsi per un viaggio nel tempo grazie a una sorpresa nostalgica che riporta in vita alcuni dei classici della2. Star Wars: The Clone Wars, Tomb Raider: Legend e Sly Cooper and the Thievius Raccoonus saranno disponibili per il download a partire dall’11come parte del catalogoPremium, offrendo ai giocatori la possibilità di immergersi in queste avventure classiche con una nuova prospettiva e funzionalità aggiuntive. Le novità diper gliL’annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla comunità di giocatori, che da tempo sperava in un ritorno dei titoli classici su piattaforme moderne. La decisione di portare iPS2 su PS4 e PS5 attraverso l’emulazione dimostra l’impegno continuo di Sony nel preservare e portare avanti il ricco patrimonio videoludico, consentendo ai giocatori di rivivere i momenti più iconici della loro storia di gioco.