No al nono supermercato in un chilometro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Centoquarantadue residenti delle vie Carrara, Ceccarelli, Croce, Zanardelli, Pantano e Lanza, dicono no alla costruzione del nuovo Ipermercato EuroSpin sul terreno ex Rover, Lanaflex, Paver: Abbiamo appreso – scrive il portavoce Patrizio Celli – non per via istituzionale, che il terreno indicato in oggetto ha subìto una variante al Prg. Precisamente, laddove era prevista la costruzione di palazzine residenziali di tre piani (con, al piano terra, locali commerciali), con l’eventuale futura variante il Comune vorrebbe concedere l’area per la costruzione di un ulterioreEurospin. Da un punto di vista puramente statistico, non si può non notare come su una superficie di circa unquadrato, esistano già otto supermercati e che, dal punto ove verrà presumibilmente eretto il, Eurospin, disterebbero rispettivamente; 866 metri da Ipercoop, 741 da IperConad, 857 da supermercatpo Sì, 816 dal Famila market Muraglia, 509 da Famila market Celletta, 1080 da Conad city Piazza redi, 695 dal Tigre di via Toti,, 1770 da "Di più" di via Pertini".