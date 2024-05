‘Ndrangheta regina dello spaccio nel Comasco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laincontrastata della droga e delle estorsioni nel. O meglio, le regine erano due, ovvero le due locali che si spartivano il territorio e il mercato. A colpirle entrambe, ieri il blitzSco della Polizia, coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia – che ha eseguito 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 arresti domiciliari, nei confronti di persone dimoranti in Lombardia, Piemonte e in Calabria. I reati contestati ai due gruppi diQuasi infinita la lista dei reati contestati ai due gruppi: traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’associazione armata, usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell’attività diper acquistare locali pubblici e finanziare società intestate fittiziamente a prestanome, finanziamenti con garanzia pubblica ottenuti attraverso presentazione di falsa documentazione contabile.