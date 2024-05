Fonte : inter-news di 29 mag 2024

Per l’Inter, perdere un giocatore del calibro di Lautaro Martinez significherebbe privarsi di uno degli elementi chiave della squadra. SPERANZA – La speranza comune è di evitare una rottura che potrebbe risultare dannosa per entrambe le parti. Una delle strategie in discussione è l’incremento dei bonus legati alle performance e agli obiettivi raggiunti, che potrebbe compensare la richiesta di un ingaggio più alto.

Lautaro Martinez e l’Inter una strategia per evitare la rottura ? SM