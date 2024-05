L’omicidio di Antonio Rinelli È battaglia fra i consulenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Si gioca tutto sulla ricostruzione della violentissima lite avvenuta nella notte fra il 7 e l’8 aprile 2019 in via Orsa Maggiore a San Mauro Mare, che si concluse con la morte di, il processo che vede Mirko Guerrini imputato di eccesso colposo di legittima difesa. Testimoni che possano ricostruire in modo attendibile la lite non ce ne sono perché sia Manuela Castriotta, la donna contesa tra i due uomini, entrambi ravennati, sia sua madre non videro distintamente quello che stava avvenendo in strada, con i due uomini avvinghiati in una lotta mortale. Il processo è iniziato nel settembre scorso e quella di ieri era l’ottava udienza, dedicata interamente alle testimonianze deidei familiari di, costituiti parte civile con l’avvocato Alessandra Pisa, e quello dell’imputato Mirko Guerrini, difeso dall’avvocato Antonino Lanza.