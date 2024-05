Gli Autogol su RTL102 5 per gli Europei di calcio

(Di martedì 28 maggio 2024) RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca completa deglidi. Gli ascoltatori potranno vivere le emozioni delle sfide più avvincenti, i gol spettacolari e Gliimprevisti! Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli arrivano su RTL 102.5 per raccontare glidie rendere ogni partita ancora più emozionante e coinvolgente. Dalla partita inaugurale del 14 giugno alla finale del 14 luglio, gli ascoltatori potranno seguire le radiocronache di tutte le partite in diretta su RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia. Con le incursioni in diretta de Glie il commento da studio di Paolo Pacchioni, Fulvio Giuliani, Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, gli ascoltatori potranno vivere l'emozione deleuropeo mentre le squadre si contendono l'accesso alle fasi successive della competizione.

