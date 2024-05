Europei di calcio 2024 Gli Autogol approdano su RTL102 5 per le radiocronache

(Di martedì 28 maggio 2024) Glisaranno i protagonisti, imprevedibile, delledei prossimidisu.5. La manifestazione, che partirà venerdì 14 giugno, vede l’Italia nel girone B. Vediamo insieme dove vedere in tv e dove ascoltare le partite in radio. Glisu.5 per glidiIl trio de Gli, composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, arriva su.5. Dopo il successo delledell’EL che ha visto trionfare l’Atalanta, la radio trasmetterà, in diretta, la radiocronaca completa deglidiche si svolgeranno in Germania. Gli ascoltatori potranno vivere le emozioni delle sfide più avvincenti, il racconto dei gol spettacolari anche attraverso l’ironia e le parodie de Gli

Euro 2024 si terrà in Germania e prenderà il via venerdì 14 giugno. La finale sarà in programma a Berlino domenica 14 luglio. L'Italia è nel Gruppo B e sfiderà Croazia, Albania e Spagna.Continua a leggere fanpage

