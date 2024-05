Arrestata nonna-spacciatrice 84 anni un chilo di coca in casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Il controllo è nato per caso. Tutto è iniziato per una presunta fuga di gas e si è concluso con l’arresto di una donna ternana di 84, che è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a cui sono stati trovati in900 grammi diina. Andiamo per ordine. è giovedì e nella tarda mattinata i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni vengono chiamati a intervenire in seguito alla segnalazione di una possibile perdita di gas in un condominio del centro. Attività di routine, insomma. E invece no, perché nell’eseguire le verifiche nello stabile, al piano seminterrato delle cantine, all’interno di un locale, i vigili hanno rinvenuto alcune tracce “sospette“. Sono stati, quindi, chiamati a verificare la situazione i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo che erano in servizio in zona proprio per attività connesse alla prevenzione dello spaccio.