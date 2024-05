Mauro | Lautaro Martinez vero leader Ha avuto l’Inter in mano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Massimoè un estimatore reale di. L’opinionista su Pressing commenta il premio ricevuto dall’argentino dalla Serie A. PREMIO – L’MVP della Serie A è stato il capitano con il numero 10 del. 24 gol in campionato, capocannoniere e uomo decisivo della sua Inter. Massimocommenta su Pressing il premio e si dimostra estimatore del Toro: «ha fatto più gol, ha preso inin tutti i momenti del campionato. Si è assunto la responsabilità di parlare dopo l’eliminazione dalla Champions League, è un. Calhanoglu piace di più, però il campionato l’hain». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.