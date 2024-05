Total white con un tocco di rosso | l’abbinamento colore da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilè stato elettoestate 2024. In differenti nuance, che spaziano dal ciliegia al bordeaux senza esclusione di colpi, questa vibrante tonalità si prepara a conquistare i guardaroba di stagione. Anche quelli più minimali. Dallook ai piccoli dettagli, basta solo unred come quello proposto sulla passerella di Bally per essere al passo con le tendenze. Un look che si prende gioco della formalità reinterpretando i grandi classici in chiave casual, divertendosi con tocchi dialla portata di tutti. Come integrare la tendenzanel proprio guardaroba, a partire da subito? I consigli di stile e gli errori da non commettere Ilè ilestate 2024, come abbinarlo Seguire le tendenze, con la loro velocità e ciclicità, non è sempre semplice. Sopratutto quando si parla di colori, e ancor di più se questi sono audaci come il. La soluzione, come per tutti i dubbi di stile, esiste ed è persino semplice.