Saronno | precipita per dieci metri in un autosilo Soccorso un giovane

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Momenti di paura ieri sera, sabato 25 maggio, a. Un uomo, un nordafricano di 23 anni, è stato vittima di un incidente dalla dinamica ancora tutta da chiarire all’interno del parcheggio interrato di via Pola,ndo per una decina di, dal piano -1 al piano -4. L’allarme Sono stati alcuni utenti dell’a chiamare i soccorsi, verso le 19.40, segnalando la presenza di una figura esanime a terra all’interno della struttura. Sul posto sono arrivati prima i soccorritori della Croce viola di Cesate, con i vigili del fuoco di. Nessuno, però, era in grado di raggiungere il ragazzo, steso a terra in un’area inaccessibile a piedi. Sono stati chiamati, quindi, i vigili del fuoco specializzati del nucleo speleo alpino fluviale, gli operatori dell’automedica e l’elicottero del 118. Il salvataggio Sono così iniziate le operazioni di recupero, terminate dopo circa due ore, verso le 21.

