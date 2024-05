L’altra faccia del concerto Abusivi e lunghe code

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Traffico paralizzato in più punti, venditorie centralino dell’Urp preso d’assalto per ottenere le informazioni più varie: è la cronaca di una giornata di ordinaria follia, quella di ieri, che ha visto riversarsi in città il fiume in piena composto dagli oltre 100mila fan degli Ac/Dc, inall’Rcf Arena, provenienti da tutto il mondo. E, con questi numeri spettacolari, quei disagi erano già stati messi in conto e tutto sommato non ci sono stati problemi enormi per la viabilità. I punti più caldi sono stati naturalmente quelli di accesso ai parcheggi, con il picco tra le 17.30 e le 19:si sono registrate in via del Partigiano (all’incirca fino alla zona di Buco del Signore) e in via Mozart (una fila di circa due o tre chilometri) e anche sulla tangenziale nella corsia di ingresso al parcheggio (uscita 3).’fisiologiche’ anche al casello, nel pomeriggio. L’esperimento di Gavassa chiusa al traffico sembra aver funzionato, con i soli pedoni in giro.