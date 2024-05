Casa Bertozzi apre ai visitatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024)aderisce alla XIV Giornata delle Dimore Storiche. L’abitazione dell’artista forlimpopolese, in via Massi 58, aprirà le porte al pubblico con i seguenti orari: 10-13 e 14,30-18. Iavranno così l’opportunità di ammirare l’esposizione permanente delle opere di, passando dalla sala dei ‘tori e gallotauri’ a quella dei ‘nudi’, e di scoprire lo studio dell’artista, con gli strumenti e gli attrezzi che usava per realizzare disegni e lavori di piccole dimensioni con la creta. Negli altri ambienti è possibile ammirare una selezione di opere che comprende 80 sculture, la maggior parte in bronzo, e 60 di grafica.