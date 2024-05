Canada -spari scuola elementare ebraica

(Di domenica 26 maggio 2024) 2.26 Una raffica diha danneggiato la facciata di unafemminile a Toronto, in, senza causare feriti. L'attacco, avvenuto all'alba, si inserisce in un quadro di crescenti tensioni legate al conflitto nella Striscia di Gaza. Ignoti sono scesi da un'auto scura e hanno aperto il fuoco contro laBais Chaya Mushka nel quartiere di Norh York, nella zona settentrionale della città. La polizia sta indagando e ha rafforzato la vigilanza attorno alle scuole ebraiche e alle sinagoghe.

