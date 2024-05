Atletica leggera La Fedriga a segno nei 100 in Finlandia

(Di domenica 26 maggio 2024) Era la più giovane tra le partecipanti ai 100 metri nel Meeting di Lahti, eppure è stata lei a vincere e anche piuttosto nettamente. La forlivese Carlotta– 20 anni compiuti il 2 maggio – si è imposta infatti nella finale della velocità pura nella seconda tappa, delle 7 in programma, del circuito finlandese Motonet Yleisurheilun Gp. In precedenza si era corso a Jvaskyala, poi in giugno sarà la volta di Kuortane, in luglio a Lappeeranta e Joensuu, prima del gran finale, in agosto, a Oulu e poi a Tampere. Carlotta(nella foto in alto a destra sui blocchi), cresciuta nell’Edera, ha vinto la prima batteria dei 100 metri in 11’’45 (con +2.2 di vento a favore), superando tutte atleti finlandesi: nel dettaglio Jenna Kokkonen (11’’60), Anna Pursiainen (11’’70) ed Emma Tainio (11’’83), nell’ordine, l’hanno seguita in finale. Atto conclusivo nel quale la forlivese (-0.2 il vento) si è imposta con il tempo di 11’’61, battendo ancora Kokkonen (11’’70) e Haggqvist (11’’75).

Tutto pronto per una nuova avventura in azzurro. Carlotta Fedriga, l’atleta dell’Edera Atletica di Forlì allenata da Giuliana Spada, è infatti impegnata nei prossimi giorni a Roma agli ordini del responsabile di settore della nazionale dei velocisti Filippo Di Mulo, per una settimana di lavoro che avrà un obiettivo molto importante: formare i quartetti che dovranno partecipare ai prossimi appuntamenti stagionali, ovvero nientemeno che i Campionati del Mondo delle staffette, in programma alle Bahamas il 4 e 5 maggio, i Campionati Europei di Roma dal 7 al 12 giugno e, naturalmente, anche i Giochi Olimpici di Parigi. sport.quotidiano

