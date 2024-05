È un inno di estrema destra | in Germania è indignazione generale per L’amour toujours

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag – Può una vecchia canzone dance di fine anni ’90 e tuttora popolarissima comediventare un caso nazionale, tanto da finire all’indice nei salotti buoni della politica con l’accusa di essere undise non addirittura nazista? Evidentemente sì, se sei indiventa un caso nazionale inNel rovente clima da campagna elettorale ina tenere banco èdell’italiano Gigi D’Agostino. Il tribunale del politicamente corretto ha già emesso la sua sentenza di condanna, così tra le lamentele e i piagnistei spicca il ministro degli Interni Nacy Fraser che si strappa le vesti e parla di “vergogna per la”. Sulla vicenda non poteva esimersi nemmeno il cancelliere Olaf Scholz, che accusa: “Slogan del genere sono disgustosi”. Ma qual è la fonte di tutta questa? Presto detto, nei giorni scorsi è circolato molto sui social un video in cui alcuni ragazzi tedeschi ballano e si divertono sulle note di, riarrangiando a modo loro il testo e cantando sopra il ritornello: “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus”; che tradotto significa: “Laai tedeschi, fuori gli stranieri”.