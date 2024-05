Dallo scetticismo alle critiche - nel mezzo uno Scudetto indelebile | Pioli cerca applausi all’ultima a San Siro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Saranno contenti i nostalgici del calcio che in questi giorni si discute di nomi dal sapore di 2007. Dopo l’addio al calcio (di club, non nazionale) di Claudio Ranieri, ecco che il Milan saluta Stefano, esonerato nel 2007 dal Parma per far posto proprio al collega romano, suo maestro da sempre. È tempo dei saluti pera Sanin occasione dell’ultima partita stagionale contro la Salernitana. E forse dei fischi o degli. L’indifferenza, quella proprio no, non se la merita, perché in un modo o nell’altro il tecnico di Parma non può essere considerato come un capitolo dimenticabile di una storia ultracentenaria. Quattro stagioni e. Più di 100 vittorie in campionato. Prima di lui, solo Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello e Nils Liedholm ci erano riusciti. Il sentimento dominante di Sanè tutto da valutare. Non è chiaro se penderà a favore del ricordo di unoche ha interrotto un digiuno di undici anni, o se invece si tramuterà nel malumore per un confronto straperso con l’Inter di Inzaghi nell’ultima stagione e mezza (con un euroderby da Champions da cui è il Milan è uscito sconfitto).