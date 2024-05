Seconda Divisione | Félix Garreta lascia l’unità di terapia intensiva e si evolve favorevolmente

(Di venerdì 24 maggio 2024) In Spagna non si parla d’altro: El jugador del Amorebieta cedido por el Betis,Martí, que estuvo en coma inducido tras sufrir un accidente doméstico, ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos y ha sido trasladado a planta en el hospital en el que se encuentra ingresado, donde sigue evolucionando de forma favorable, informó este jueves el club vasco en un comunicado. “La Sociedad Deportiva Amorebieta informa de que el futbolistaMartíha abandonado la UCI y ha sido trasladado a planta. El jugador sigue evolucionando de forma favorable“, explica el escueto texto publicado en la página oficial del club vizcaíno. –> El jugador catalán entró en coma inducido en un hospital como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico que se produjo al sufrir un accidente doméstico que obligó a su hospitalización.Martí, central que también se adapta al lateral izquierdo, llegó a la cantera del Betis la temporada 2020-2021 procedente del Damm barcelonés y fue promocionando hasta debutar la pasada campaña con el primer equipo, al disputar el partido completo ante el Athletic Club en el Benito Villamarín, de la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

