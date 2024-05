L' inizio di una nuova epidemia | Bassetti e la fosca profezia sul boom del morbillo

Matteo Bassetti non usa giri di parole e di fatto spiega qual è la situazione in Liguria sul fronte del morbillo. "Qui in Liguria, a Genova in particolare, abbiamo in corso un inizio di epidemia di morbillo con 5 casi nell'ultima settimana, tutti non vaccinati, con età compresa tra 25 e 50 anni.

liberoquotidiano