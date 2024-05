Il Comicon torna a Bergamo | la seconda edizione in Fiera dal 21 al 23 giugno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024). Dal 21 al 23prossimo alladisarà di scena ladi. Dopo l’ottimo andamento registrato al debutto, con l’arrivo nel capoluogo orobico di 28.000 visitatori, la risposta arrivata già da mesi dagli espositori e le prenotazioni in costante aumento da parte del grande pubblico confermano che il Festival Internazionale della Cultura Pop organizzato in collaborazione con Promoberg è tra gli eventi più attesi del 2024 nel Nord Italia.da oltre venticinque anni è una delle realtà di produzione di contenuti ed eventi pop più produttive d’Europa, capace di attirare ogni anno a Napoli (sua città natale) oltre 175 mila visitatori per quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv, collocandosi tra i maggiori festival culturali multi-settore in Europa. “Grazie alla proficua sinergia trae Promoberg – sottolinea Luciano Patelli, presidente della società che gestisce da sempre ladi-, ora anche la nostra città si candida a diventare in pochi anni un punto di riferimento del Nord Italia per la vivace filiera del settore e per i tanti appassionati ad essa collegata”.