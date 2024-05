(Di venerdì 24 maggio 2024) La Commissione europea ieri ha aperto una procedura d’infrazione contro l’per le eccezioni che ha introdotto nella legislazione... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Ucraina, crisi in Medio Oriente, ma anche agricoltura, oltre a un punto su allargamento, riforme e migranti. Sono questi i temi al centro del Consiglio europeo che si tiene domani e venerdì a Bruxelles. Per quanto riguarda l'Ucraina, sottolinea il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la priorità è da un lato "la rapida fornitura di aiuti militari", dall'altro "l'implementazione e l`applicazione efficace delle nostre sanzioni". ilfogliettone

Bruxelles è chiara sulla plastica monouso, ma l'Italia pensa di essere più furba - bruxelles è chiara sulla plastica monouso, ma l'Italia pensa di essere più furba - La Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro paese per violazione di regolamenti in materia di plastica monouso: dopo l'approvazione definitiva dei testi, l'Italia ha deciso d ... ilfoglio

Von der Leyen, su Lgbt ho un approccio diverso da Meloni - Von der Leyen, su Lgbt ho un approccio diverso da Meloni - bruxelles - "Ho un approccio completamente diverso". Così la candidata di punta del Ppe, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sulla posizione di Giorgia Meloni verso i diritti ... ilmessaggero

"Meloni antidemocratica, mai al governo in Ue". La sinistra si scatena contro von der Leyen - "Meloni antidemocratica, mai al governo in Ue". La sinistra si scatena contro von der Leyen - Il confronto elettorale in televisione tra i candidati alla presidenza della Commissione Ue diventa un attacco di Socialisti e Verdi contro la destra rappresentata dalla premier. Il capo dell'esecutiv ... ilgiornale