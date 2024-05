Unghie sane e forti? Con questi accorgimenti si può fare!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024) Insieme ai capelli e alla pelle, anche le mani e in particolare le, sono il nostro biglietto da visita. Richiamando subito l’attenzione di chi le guarda e mostrando immediatamente il loro stato di salute e benessere. Ecco perché averedovrebbe essere una delle nostre priorità, prendendosene cura nel modo migliore ed evitando anche di utilizzarle in modo errato. Perché si, tanta della responsabilità che determina la più o meno salute e bellezza delledipende dai comportamenti che si hanno e da tutte quelle cattive abitudini che si è soliti seguire e che vanno a danneggiare la parte, impedendovi di averee belle., cosa le indebolisce Fonte: iStock: stop alle cattive abitudini Per esempio ogni qualvolta non si presta attenzione a come si afferrano le cose, a come si premono i tasti del pc, al modo in cui le usiamo, anche come apri scatole a volte o come anti stress, per esempio quando ci si mangia le, ecc.