Malmo-Kalmar venerdì 24 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 23 maggio 2024) Fermato sul pareggio per la prima volta in questa stagione sul campo dell’Hacken la capolistaapre l’undicesimo turno di Allsvenskan affrontando in casa il. Hanno tirato il freno troppo presto gli sky blues, trovando i gialloneri vogliosi di riscatto e capaci di pervenire al 2 a 2 finale su rigore in pieno recupero. Nulla cambia in vetta, se non InfoBetting: Scommesse Sportive e