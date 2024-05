Disoccupazione agricola 2024 | importo - scadenza Quando arriva?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2024): è l’indennità dispecificatamente prevista per i lavoratori del settore agricolo. Quali sono i requisiti previsti? Come si fa domanda? In base a quali valori si effettua il calcolo dell’si riceve il pagamento? Uno sguardo veloce alle informazioni fondamentali sul tema. Naspi: chi può fare domanda e come? Info utili: requisiti,: è l’indennità dispecificatamente prevista per i lavoratori del settore agricolo. Nel dettaglio, il beneficio spetta ai lavoratori agricoli dipendenti (a tempo determinato e indeterminato), chiaramente, per i periodi in cui non lavorano. Due i requisiti fondamentali da rispettare per riceverla: almeno 2 anni di anzianità nell’assicurazione contro lavolontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (anno a cui si riferisce l’indennità e anno precedente).