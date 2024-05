Chiamate aiuto Schianto devastante tra più mezzi - coinvolto bus pieno di passeggeri

(Di giovedì 23 maggio 2024) Grave incidente oggi poco prima delle 14 a Manerbio, lungo la strada per Leno, all’altezza del cavalcavia nel sinistro sono rimaste coinvolti tre: due automobili ed un busdi persone. Terribili le immagini che si sono presentate ai soccorritori, chiamati da alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti un’auto medica e un’auto infermieristica con tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale che sta cercando di fare piena luce sulla dinamica. >> “Richiamano lei”. Ilary Blasi torna al reality show Mediaset, la notizia è ormai sulla bocca di tutti Dalle prime informazioni sembra che alla base ci sia stato un tamponamento. Nello specifico, la vettura tamponata è andata a sbattere frontalmente contro un pullman che stava transitando nella corsia opposta. A bordo c’erano venti. Per la persona alla guida del mezzo, una donna di 64 anni, invece non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

