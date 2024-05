Tram Milano-Limbiate Parte la gara d’appalto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Laper la riqualificazione della tranvia ““ è stata pubblicata dal Comune diin questi giorni e i Comitati per ilsi dichiarano soddisfatti: "La strada per arrivare ad avere ancora il nostroè lunga ma è stato raggiunto un primo importante obiettivo – precisano i portavoce dell’associazione Utp e del gruppo Facebook Salviamo ildella Comasina –. Si tratta di un’opera fondamentale per il trasporto su rotaia". La nuova tranvia è stata completamente finanziata per una somma di poco superiore I 182 milioni di euro. L’appalto, per far cominciare i primi lavori, deve essere assegnato entro la fine del 2024. La tranvia è attesa soprattutto da chi prendeva il vecchio“Frecciarancio“, ...