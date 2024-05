Maurizio Cattelan e la sua lucertola nel Battistero di Cremona

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 21 maggio 2024) In principio – vabbé, era soltanto l’anno scorso – fu un coccodrillo appeso con le fauci all’insù sotto la cupola deldel Duomo, nel cuore storico della città: tre metri e mezzo di esemplare tassidermizzato (Ego, il nome) che aveva fatto la sua prima apparizione in una mostra a Oxford del 2019 ma di cui in seguito si erano perse le tracce. Poi, ecco che la bestia di) rispunta qui, nella Bassa padana, come star indiscussa dell’Art Week di, nuova e già fortunata declinazione di questo imperante filone “diffusista” per cui opere, installazioni e performance esondano in ogni dove, in palazzi storici, piazze, chiese, luoghi in disuso e spazi privati, “riattivati” e riscoperti nel loro lieto deambulare da frotte di visitatori armati di mappe e toe bags; modello forgiato a Milano – ...