Amadeus - dopo Sanremo approda in un noto talent show?

(Di martedì 21 maggio 2024)l’abbandono alla Rai persi aprono differenti scenari per il suo futuro televisivo. Infatti, il conduttore avrebbe già in ballo un contratto con Discovery, ma all’interno della rete televisiva potrebbero essere numerosi i progetti che lo vedrebbero coinvolto. Tra questi, anche unè stato per parecchio tempo al centro del gossip per via del suo abbandono dalla Rai. Il conduttore, infatti, già al termine dell’esperienza al Festival diaveva espresso una certa titubanza a parlare dei prossimi progetti televisivi che lo avrebbero visto coinvolto. Forse, proprio perché era quasi certo di ciò che sarebbe successo da lì a pochi mesi. Ora l’abbandono è ufficiale e da settembre il conduttore passerà a ...

Dal 2016 allo scorso 14 aprile 2024, per un totale di 61 puntate, ha tenuto compagnia i telespettatori ma adesso il futuro della trasmissione sembra essere compromesso: Indovina Chi Viene a Cena su Rai3 è stato cancellato o meglio non sarebbe ...

Non è un buon momento per la Rai, che deve affrontare una Fuga massiccia dei suoi “pezzi da novanta”. dopo Amadeus tocca a lui? La domanda su quale sarà il destino di uno dei conduttori più amati della Rai è sempre più insistente, e la risposta non ...

Affari Tuoi, accettano 75.000€ dopo una partita difficile: ne avevano il triplo - Affari Tuoi, accettano 75.000€ dopo una partita difficile: ne avevano il triplo - E' stata Ezia, concorrente della Basilicata, la protagonista dell'appuntamento di Affari Tuoi andato in onda oggi, lunedì 20 maggio 2024. Affiancata dal ...

Affari Tuoi, ultime puntate: previsto uno stop anche questa settimana - Affari Tuoi, ultime puntate: previsto uno stop anche questa settimana - Ultime due settimane di messa in onda per il gioco dei pacchi condotto da amadeus che, come abbiamo già scritto diverse volte ultimamente, chiuderà i ...

Cambio programmazione Rai del 22 maggio: Affari Tuoi con Amadeus si ferma in access - Cambio programmazione Rai del 22 maggio: Affari Tuoi con amadeus si ferma in access - amadeus ha scelto di lasciare la Rai per debuttare sul canale Nove, dove da settembre condurrà un nuovo game show nell'access prime time. Per Affari Tuoi sembrerebbe in pole position Stefano De ...