Inter - Malagò | Zhang-Oaktree? Chi va per certi mari… Con i fondi privati succede questo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) “E’ paradossale per il grande pubblico e il tifoso che si chiede cosa stando, ma conosco bene queste realtà, fanno il loro mestiere. Ci sono imprenditori che hanno investito talmente tanti soldi che utilizzano un credito e hanno degli obblighi finanziari con tassi d’esse diventati elevatissimi. Si legge che ci sono serissimi problemi a rimborsaredebito. Nel momento in cui non, il fondo di private equity esclude il pegno. L’ipoteca dà la garanzia. Da una parte per i tifosi dell’cambia relativamente poco, passi da una proprietà a un’altra che ha i capitali per cui paradossalmente è una garanzia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovannivenendo a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio Uno, per quanto riguarda il futuro ...