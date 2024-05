Allegri a un passo dall’esonero? La Juve frena - ma è ormai rottura | anticipato il vertice sul suo futuro

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’esonero di Massimilianoper ora non sarebbe imminente, quando mancano appena due giornate alla fine del campionato. Ma lacon i vertici dellantus sarebbeconclamata. Crescono le voci per il possibile addio del tecnico toscano allantus, dopo l’indiscrezione lanciata da Sky Sport, secondo cui il club bianconero starebbe valutando di procedere con un esonero. La decisione sarebbe maturata dopo due episodi che si sono verificati ieri sera, nei minuti finali della finale di Coppa Italia vinta per 1 a 0 contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. A una manciata di secondi dal fischio finale,si è tolto la giacca e si è lanciato in una sfuriata contro gli arbitri che gli è costata l’espulsione. A quello si è aggiunto ...

È un Max Allegri per niente banale e scontato quello che ieri ha raccontato il modo in cui approcciare la partita di oggi contro il Frosinone. Dal lancio di Carlos Alcaraz ai dubbi sul suo futuro , alla consapevolezza che il filotto da record di ...

Allegri non nasconde l’amarezza per i tanti punti persi dalla sua Juventus, che ormai si trova ad una distanza abissale dal l’Inter capolista. OBIETTIVO ?In conferenza stampa Massimiliano Allegri sul tracollo della Juventus nel girone di ritorno, ...

Stando a quando afferma Sky Sport, alla base del rapporto, ormai logoro, tra allegri e la Juventus ci sarebbe una mancata comunicazione. Il tecnico livornese avrebbe gradito una comunicazione diretta.

Nuovo dietrofront per allegri: la Juventus avrebbe già preso la decisione sul ribaltone in panchina, ecco cosa sta succedendo ...