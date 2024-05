F1 GP Imola 2024 - Verstappen | Bello tornare in Europa Imola pista iconica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Èdi nuovo a correre in, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa porterà il fine settimana.è sempre unasu cui correre e siamo entusiasti didi nuovo dopo che è stata cancellata l’anno scorso”. Così il campione del mondo Maxin vista del Gran Premio didi F1. “Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati per il Team qui ed è sempre interessante correre su unadavvero vecchia scuola come questa, poiché è molto tecnica, con alcune combinazioni complesse di curve e zone di frenata. Il team di Milton Keynes e quello in– ha aggiunto il pilota della Red Bull – hanno lavorato davvero duramente e ...