Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 10.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZE-, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONAMENTI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZOINE DELLA CAPITALE SEMPRE PER INCIDENTE VI SONO DELLE CODE SULLA-FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE UN SINISTRO RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’OSTIENSE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE SULL’A1-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE DI NAPOLI PER GLI EVENTI, OGGI 25 APIRLE, ALL’ALTARE DELLA PATRIA PER CONSENTIRE ...