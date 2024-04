Mostre - camminate e documentari per celebrare la Terra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)alla scoperta del territorio, incontri e laboratori. Due giorni di iniziative per la Giornata mondiale della. È l’evento organizzato nel weekend a Macherio da Comune, associazione Amici del Paese e altre 7 realtà del territorio. Sabato alle 10 in biblioteca letture e laboratori per i bambini, dalle 15 attività all’aperto nel Bosco dei Proverbi, alle 17 di nuovo in biblioteca apertura della mostra “Le mani delle donne“ e delle esposizioni di oggetti in pizzo e dei lavori degli studenti dell’istituto comprensivo del paese. Domenica alle 15 “Camminata per Macherio“, alle 17 in biblioteca testimonianza dalla foresta amazzonica di don Luca Zanta e alle 18 proiezione del docu-film “Nelle squame di una trota“. Ingresso libero.