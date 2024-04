A Londra è successo l’impensabile. Questa mattina due o più cavalli dell’esercito britannico sono fuggiti da una scuderia e hanno ferito almeno quattro persone. Le dinamiche di come è potuto accadere sono ancora da accertare, ma altri incidenti simili sono già avvenuti in Belgrave Square e vicino ... (ildifforme)

Londra, cavalli delle scuderie reali in fuga: panico nelle strade - Panico nelle strade del centro di Londra mercoledì mattina. Quattro cavalli della Household Cavalry, un reggimento dell'esercito britannico legato alla ...lapresse

Due sono rimasti feriti cavalli in fuga da Buckingham Palace creano scompiglio per le strade di Londra - ma sono stati visti in fuga a Buckingham Palace intorno alle 8.30 locali, le 9.30 in Svizzera. Due hanno creato particolare scompiglio Secondo un portavoce dell'Esercito britannico sono in tutto ...bluewin.ch

cavalli in fuga a Londra, panico e feriti in centro - cavalli in fuga nel centro di Londra e 4 persone rimangono ferite. Momenti di panico stamattina nel cuore della City, con un numero imprecisato di cavalli - a quanto pare fuggiti da una scuderia delle ...adnkronos