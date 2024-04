Enogastronomia - Cibu - anteprima migliori vini italiani con mozzarella di bufala campana Dop

(Adnkronos) – Al Cibus di Parma, dal 7 al 10 maggio, il Consorzio di tutela chiude il tour alla ricerca dei migliori vini di ogni regione d’Italia in abbinamento alla mozzarella di bufala campana Dop, realizzato in collaborazione con l’Ais Campania. Un’anteprima dei risultati di questo inedito viaggio in Italia sarà presentata l’8 maggio alle […] (periodicodaily)

(Adnkronos) – Al Cibus di Parma, dal 7 al 10 maggio, il Consorzio di tutela chiude il tour alla ricerca dei migliori vini di ogni regione d’Italia in abbinamento alla mozzarella di bufala campana Dop, realizzato in collaborazione con l’Ais Campania. Un’anteprima dei risultati di questo inedito viaggio in Italia sarà presentata l’8 maggio alle […] L'articolo Enogastronomia, Cibus, anteprima migliori vini italiani con mozzarella di bufala campana ... (webmagazine24)