Borghetto incerto sul secondo gol Carosso soffre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024)5,5 Sul gol di Guerra non può nulla, su quello di Nonge qualcosa in più. Per il resto amministra la situazione. Spedalieri 5,5 Lascia il buco ad Hasa in occasione del gol. Cresce con il passare dei minuti. Si stacca spesso dalla linea difensiva, ma non sempre riesce ad anticipare gli avversari. Fort 6,5 Di testa vince parecchi contrasti. Guida bene la difesa limitando il più possibile l’attacco avversario. Come contro la Lucchese, una sola amnesia che però poteva costare cara. Heinz 6,5 Contiene bene un cliente difficile come Sekulov. Solido e sicuro. Peccato per il problema fisico che lo costringe a uscire (dal 26’ st Eleuteri 5,5 Torna in campo dopo oltre un mese mezzo. Non riesce a incidere). Niang 6 Divide la colpa della discesa di Hasa con Spedalieri. Molto meglio da mezzala (dal 32’ st Marcandella s.v.). Scorza 6 Dà equilibrio alla squadra. Più ...