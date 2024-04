Cos’è e cosa fa Synlab in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Anche se ancora non si conosce la portata e la tipologia dell’attacco informatico subìto da, è molto importante cercare di capire la grandezza – non solo in termini di centri sparsi lungo tutto il territoriono (ricordando che si tratta di un’azienda internazionale diffusa in tutto il mondo) – e le potenziali vittime di una potenziale esfiltrazione dei dati personali dei clienti/utenti. Perché, per utilizzare una metafora enologica, più la botte è grande e più vino contiene. E, parlando di dati sanitari, la questione diventa ancor più complicata per via della particolarità di questi ultimi. LEGGI ANCHE > C’è stato un attacco informatico controPartiamo dalla base.è uno dei principali leader internazionali nel settore della fornitura di servizi diagnostici. Quindi parliamo di analisi del ...