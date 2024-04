Pulizie di primavera In campo anche i profughi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci saranno30 giovani migranti a dare una mano alle “di“. La giornata di impegno civico che sabato coinvolgerà più di 4mila persone tra famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici in 130 “cantieri“ di pulizia e risanamento urbano sparsi per la città, vede quest’anno l’ingressodei giovani richiedenti asilo ospiti del Centro di accoglienza di via Monte Oliveto, aperto appena due mesi fa. I migranti - accompagnati dagli educatori della Cooperativa Intesa sociale, incaricata dell’accoglienza da parte della Prefettura di Monza - si dedicheranno, insieme ad alcuni abitanti della zona, ad attività di pulizia in via Calatafimi angolo via Marsala, nel quartiere San Carlo. Il Centro di accoglienza sta proseguendo la sua vita senza registrare disagi e situazioni di criticità. Quasi tutti gli ...