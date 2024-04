Passato e presente attraverso le generazioni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Corteolona e Genzone nascono come due Comuni distinti, e solo dal 1 gennaio 2016 sono stati uniti. Con il tempo questo territorio ha subito anche altri cambiamenti: ora ci sono molte più case, inc’erano solo 1200 abitanti, mentre ora sono aumentati, al contrario invece c’erano molte più cascine. Anche nella piazza principale, "G. Verdi", c’era una cascina con una stalla, mentre ora è stata creata la piazza con i portici, importante centro di aggregazione sociale per gli abitanti. Inoltre prima c’erano molti negozi di generi alimentari o abbigliamenti, ora ce ne sono molti di meno ma continua la tradizione del mercato settimanale del giovedì mattina. Per quanto riguarda Genzone, inaveva anche delle scuole ed è arrivato ad avere anche 1000 abitanti, ma con i vari trasferimenti di persone al momento ci sono meno di 400 abitanti e le ...

