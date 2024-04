Strage alla diga | nelle mani dei pm la seconda scatola nera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una settimana fa il disastro. Sette vite spezzatecentrale idroelettrica di Bargi, nel lago di Suviana sull’Appennino bolognese, da un’esplosione sommersa. Ieri è stato il giorno del dolore coi primi fuli delle vittime – l’ultimo saluto a Vincenzo Franchina, 35 anni, e al 73enne Mario Pisani –, mentre comincia a prendere corpo l’inchiesta che dovrà far luce sulle cause e sui responsabili. Un altro tassello si aggiunge: è stata consegnata agli inquirenti anche lanerà della centrale, il sistema Scada del primo gruppo di produzione già approvato e in esercizio.