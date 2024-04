L’amata montagna e la polenta per gli Alpini | Vertova piange Franco | travolto dal suo Doblò

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 aprile 2024). La famiglia, le partite a carte con gli amici al bar, la legna da accatastare nel suo adorato appezzamento di terra sul monte Cavlera: un angolo fresco e silenzioso, immerso nel verde con vista panoramica sulla Valle Seriana. “Veniva sempre qui, amava questo posto”, confida un familiare arrivato sul luogo della tragedia. Quella di Francesco Zucclini, per tutti, era una routine semplice, spezzata giovedì 11 aprile da un assurdo quanto drammatico incidente. Stava facendo la legna, quando il suo Fiatlo ha, forse a causa del freno a mano non inserito correttamente. Questa, almeno, è l’ipotesi più accreditata. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando la figlia non vedendolo rincasare è salita sull’altopiano per controllare che stesse bene. I sanitari del 118, arrivato sul posto con i ...