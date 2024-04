Greta Zuccarello e Aras Senol positivi al Covid | come stanno e quando rientreranno in gioco

(Di venerdì 12 aprile 2024)a sorpresa non hanno preso parte alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024 che è andata in onda giovedì 11 aprile 2024 per motivi di salute. Infatti, i due concorrenti sono risultatialnelle prime ore di permanenza in Honduras, perciò sono stati allontanati dal resto dei naufraghi per effettuare un periodo di quarantena in albergo. Ma vediamoe perè previsto il loro ritorno. L’Isola dei Famosi 2024: le condizioni di salute diVladimir Luxuria ha spiazzato i fan de L’Isola dei Famosi 2024durante l’inizio della puntata di giovedì 11 aprile 2024 ...

Aras Senol di Terra Amara ha il covid. Ma una parte di pubblico non ci crede - L’Isola dei famosi, due casi di covid conclamati ma il pubblico non ci sta Nella serata di ieri, giovedì 11 aprile, è andata in onda ...televisionando

Isola dei Famosi 2024, si parte tra addii e isolamenti: Francesca abbandona per infortunio, Greta e Aras positivi al Covid. Cosa succede in Hoduras - «Mi dovete fare una promessa, questo anno nessuno deve abbandonare». Vladimir Luxuria debuttava così nella prima puntata de L'Isola dei famosi 2024 con un messaggio per ...ilmattino

Isola dei Famosi 2024: riassunto puntata di ieri 11 aprile! Ecco cosa è successo - La prima leader dell’edizione, Greta Zuccarello, e Aras Senol non hanno preso parte alla puntata in quanto positivi al Covid, ma Vladimir Luxuria ha comunque sottolineato che rientreranno preso in ...serial.everyeye