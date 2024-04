Fabbrica di soldi falsi scoperta a Napoli | decine di arresti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tredici delle persone finite in manette nell’arco del blitz contro la vendita diin Italia ed all’estero sono ritenute contigue al clan camorristico “Mazzarella”. Sin dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando antificazione monetaria stanno eseguendo a, in altre località italiane e in Francia, un’ordinanza di applicazione di misure

Migliaia di euro falsi venduti in Italia e in Francia: la Fabbrica dei soldi era a Napoli - Scoperta una banda di falsari di monete a Napoli. Decine di misure cautelari. “Agevolato il clan camorristico Mazzarella” ...fanpage

Nata da maternità surrogata e attivista contro la gestazione per altri. Olivia Maurel invitata dal Papa - Nata da madre surrogata, la donna ha iniziato la sua battaglia personale contro la gestazione per altri. Sarà ospite del Papa, a Roma, dove il 5 e il 6 aprile si terrà una conferenza internazionale su ...iodonna

Ucraina-Russia, le notizie di martedì 2 aprile - Questa diretta è stata chiusa, qui per seguire le notizie in diretta sulla guerra in Ucraina • È il 769° giorno di guerra in Ucraina. • Mosca: terrorismo da Kiev, arrestare il capo degli 007 • Kiev: « ...corriere