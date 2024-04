Roma 1 Lazio 0 | la Curva Sud ringrazia i suoi eroi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 7 aprile 2024) Il derby regala sempre emozioni uniche e ogni volta non paragonabili con quelle delle partite passate. Così è stato anche per quello disputato il 6 aprile 2024, data che noi della Sud segniamo sul calendario. Questa volta in panchina c’era un certo Daniele De Rossi, uno di noi, un gladiatore che sa trasmettere a tutti L'articolo proviene da Il Difforme.