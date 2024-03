Tragedia nei cieli di Trevignano | precipita aereo | due Vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024), Treviso – Una giornata di lutto per la comunità di, in provincia di Treviso, dove questa mattina, poco dopo le 11, un velivolo ultraleggero è tragicamenteto nel giardino di una casa, portando alla morte dei suoi due occupanti, un uomo e una donna. L’incidente, che ha scosso l’intera località, ha visto l’immediato intervento delle squadre di soccorso. Il mezzo, secondo le prime informazioni raccolte, era decollato pochi minuti prima dalla base aerea situata a pochi chilometri di distanza. Le circostanze esatte della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto non ha lasciato scampo ai due passeggeri, la cui identità non è stata ancora resa nota. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem (118) e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ...