Messico | sfida tra donne per la presidenza

(Di sabato 23 marzo 2024) Due lecandidate alle elezioni presidenziali di giugno. Una, Claudia Sheinbaum, è la «delfina» del leader al governo. L’altra, Xóchitl Gálvez, è un’indigena nata povera ma diventata imprenditrice e politica. È lei, per molti, la nuova speranza. Il 2 giugno si terranno le elezioni presidenziali ine una cosa la sappiamo già: sarà sicuramente una donna a guidare il Paese sino alla fine del 2030. Due le candidate in lizza. Una è Claudia Sheinbaum, ex governatore di Città del, 62enne politica di lunga data del partito di governo Morena, è la delfina del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador (detto AMLO). L’altra è Xóchitl Gálvez, 61enne indigena nata molto povera ma diventata imprenditrice di successo, entrata in politica e in Parlamento appena sei anni fa, come indipendente. Xóchitl, un’ingegnere informatica ...